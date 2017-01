Il calendario Barracuda scalda i motori del 2013

Le curve di Elena che fanno sbandare

12/11/2012

Curve da far sbandare quelle di Elena Colombo, modella made in Italy, che posa per i 12 mesi del calendario Barracuda, nota marca di componentistica per moto, che ha deciso di immortalarla in tutta la sua nuda bellezza. Poca stoffa addosso e curve mozzafiato per scaldare i motori.

foto Ufficio stampa

Ecco in esclusiva gli scatti del backstage e alcune foto del calendario che uscirà solo a dicembre in edicola. Elena, lunghi capelli mori, occhi da gatta e forme conturbanti da far perdere l'orientamento posa disinvolta in slip coprendosi il topless con le mani. Poi indossa un costume rosso con décolleté quasi completamente in vista.



Una bellezza che non si scorda e dodici scatti da non perdere. Vietato guardarli però prima di una gara... Il rischio è quello di sbandare alla prima curva.