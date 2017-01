I primi regalini per Santiago

Belen e Stefano, shopping per il bebè

12/11/2012

Mentre le rotondità di Belen si fanno sempre più evidenti, la coppia si dà ai pazzi acquisti per il nascituro. Stefano, sul suo Facebook posta una foto mentre mostra un simpatico cappellino con tanto di orecchie e musetto d'orso. E due parole per commentare “Santiago Gift!”. Un bel presente che piace tanto anche alla futura mamma.

foto Facebook

E' impossibile riuscire a tenere le mani legate a Stefano e Belen. La gioia è incontenibile e il desiderio di fare acquisti per il bebè è irrefrenabile. Se solo qualche giorno fa il ballerino e la showgirl sono stati pizzicati con una gigantesca scimmia in peluche in mano e sbirciare qualche completino, questa volta si sono lanciati su un grazioso copricapo, magari il primo che metteranno al piccolo Santiago.



Ma l'attesa è ancora lunga visto che la Rodriguez dovrebbe partorire ad aprile e possiamo immaginare che nel frattempo la coppia continuerà a fare shopping per l'erede. Culla, trio, seggiolone e fasciatoio sono ancora da acquistare. Insomma, questo è solo l'inizio...