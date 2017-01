Sfumature di grigio au bord du lac

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi protagonisti di un siparietto piccante

12/11/2012

Pranzo con tocco audace sul lago di Como per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, protagonisti di un siparietto piccante. Prima lui le tocca la caviglia, poi la sua mano passa sul lato B, indugiando sulle curve sexy della compagna. Tra l'imprenditore della moda e la showgirl svizzera il feeling è "palpabile".

foto Gente

Sfumature di grigio au bord du lac. Michelle è bellissima, come sempre, un giacchino corto, una mini gonna su tacchi vertiginosi e per Tomaso il desiderio di contatto diventa "irrefrenabile", come mostrano gli scatti esclusivi di Gente. Seduti sulla terrazza dell'hotel Villa d'Este a Cernobbio i due si godono il paesaggio mozzafiato, ma per Trussardi il miglior paesaggio è la sua donna.



E allora l'erede della casa del levriero va subito all'attacco. Prima le sfiora sensualmente una caviglia poi la invita a sedersi sulle sue ginocchia e mentre Michelle si sta per sedere ecco che la mano di lui scatta sulle sinuose curve di lei, più precisamente sul suo perfetto fondoschiena. Poi è un tripudio di abbracci e baci. Di matrimonio per ora non si parla, ma i due sono insieme già da un anno, l'intesa sembra delle migliori e la Hunziker ha già cominciato a parlare di secondo bebè. Intanto Michelle e Tomaso si godono ancora il loro status di fidanzati e soprattutto di amanti carichi di passione.