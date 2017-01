Laetitia Casta seduce in lingerie

La modella testimonial per la nuova collezione H&M natalizia

9/11/2012

Femminile e mediterranea. Con le sue curve morbide e conturbanti Laetitia Casta, in lingerie di pizzo, laccetti e cerniere per la nuova collezione d'intimo di H&M, turba e seduce al primo sguardo. E si conferma una delle donne più sensuali del pianeta.

foto Kika Press

Attrice e top model dalle curve conturbanti, nel 1999 fu scelta, tramite sondaggio tra i sindaci di Francia, come modella della Marianne, simbolo della repubblica francese. Ha posato per più di 100 copertine di giornali ed è stata riconosciuta, assieme a Tyra Banks, come l'ideale della modella sensuale.



E la sensualità è il suo biglietto da visita. Specie in questi scatti dove è stata immortalata con completini paillettati in argento, reggiseno e culotte, che sottolineano le sue forme mediterranee, agli antipodi del modello scheletrico e anoressico delle sue colleghe di sfilata. Laetitia torna al suo vecchio amore, la moda e non delude.



Mamma e moglie, anche se il suo matrimonio con Stefano Accorsi sembra vacillare, la sexy e bellissima Madame Casta resta un'icona di fascino e sensualità da mozzare il fiato: "Non faccio fatica a calarmi in questo ideale di donna maliziosa. Che sia una pubblicità, un film, un'opera teatrale, poco importa, io metto tutta me stessa in quello che faccio". Chiunque la guardi non può non inchinarsi di fronte alla sua bellezza.