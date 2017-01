Ilary Blasi, shopping a New York

Ilary senza il "Pupone" Totti sa come divertirsi

9/11/2012

Shopping newyorkese per Ilary Blasi che, accompagnata dalle amiche Alessia e Susanna, si destreggia con sacchetti e sacchettini tra i vari negozi del centro. Senza Francesco Totti e i suoi bambini, la Iena si concede una mini vacanza nella quale sfoggia tutta la sua femminilità, anche con un look decisamente sbarazzino. I leggings abbinati al piumino corto sottolineano le sue curve sinuose di cui può solo vantarsi.

foto Olycom



Solo il mese scorso è stata pizzicata con stupore fuori dallo studio di Milano del dottor Sorrentino, famoso dietologo delle star e anche in quel caso indossava pantaloni aderenti e mostrava una linea perfetta.

Possiamo solo immaginare che abbia fatto tappa dal medico solo per chiedere consigli su come manterere quella silhouette invidiabile.

Silhouette che ritroviamo anche Oltreoceano. Il sedere tonico, evidenziato dalla sua altezza e da una giacca corta ha incantato anche i passanti della Grande Mela.