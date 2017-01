Tamara è un'ereditiera davvero esplosiva

La Ecclestone sfoggia un lato A mozzafiato

9/11/2012

Prima ha postato su Twitter da Ibiza un suo scatto in costume sfoggiando le sue curve conturbanti, poi, Tamara Ecclestone, figlia del patron della Formula Uno Bernie, in compagnia del suo cane, è andata al "Collars & Coats" Gala Ball 2012', sfilata di cani e gatti in outfit glamour. E il suo décolleté l'ha fatta da padrone.

foto Twitter

Bellissima, ricca e prosperosa, Tamara non passa mai inosservata. Da poco tornata single, dopo una relazione durata due anni e mezzo con Omar Khyami, la conturbante ereditiera figlia del magnate delle auto Bernie Ecclestone, si gode la sua nuova condizione di single e appare più in forma che mai. Le sue curve esplosive sono un piacere per gli occhi di chi le sta accanto. E lei lo sa, tanto da scegliere sempre abiti che valorizzano i suoi lati più bollenti. Soprattutto quello A.



Delle sue curve scultoree si occupa soprattutto con una sana alimentazione, come spiega lei stessa. Niente carboidrati alla sera, qualche sgarro nel week end e dal lunedì al venerdì dieta equilibrata. Poca palestra: "Non amo andarci, ma ogni tanto sforzo me stessa e ci vado...", il segreto per lei sta soprattutto nell'equilibrio. E niente chirurgo plastico, sottolinea lei, che vorrebbe seguire le orme della madre Slavica: "A 54 anni non è mai andata sotto i ferri del chirurgo plastico. E' bellissima". Tamara è sulla giusta strada, anche se ha solo 27 anni,e se il prosperoso décolleté scolpito non sembra proprio tutto un dono di madre natura.