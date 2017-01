Lady Gaga, in terrazza senza slip

A Rio de Janeiro continua il suo spettacolo hot

9/11/2012

Ancora a Rio de Janeiro, Lady Gaga continua a dare spettacolo dalla terrazza della sta stanza d'albergo. Appostata vicino allo striscione “I love Rio” indossa una maglietta con i colori del Brasile e... nient'altro. Almeno così lascia intendere a fotografi e fan in delirio quando, ad un certo punto, con le mani si copre le parti intime e cerca di allungare la t-shirt. Che abbia dimenticato di indossare le mutandine?

foto Kika Press



Solo il giorno prima con un colpo di "classe" ha mostrato sempre dal balcone dell'hotel un topless niente male, coperto solo da una noce di cocco e a distanza di poche ore ci ricasca.



Con una lunga parrucca rosa la pop star americana non solo si agita per salutare tutti gli ammiratori che dalla strada reclamano la sua attenzione, ma li omaggia pure con l'ennesimo siparietto provocante. Impegnata a tirare giù la maglietta e a coprirsi la zona inguinale, sembra proprio che stia cercando di nascondere qualcosa. Forse, per non far attendere i suoi fan, è uscita di fretta indossando l'unica cosa che ha trovato a portata di mano, è non sono gli slip.