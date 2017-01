Melita-Nicole, scambio d'intimità

L'ultimo video è in sexy biancheria

9/11/2012

Completino in pizzo rosso, body dalla scollatura provocante nero, sottoveste semitrasparente, completino sensuali. Melita Toniolo posa seducente come mai nell'ultimo video di una marca di intimo. E' il suo addio alla lingerie in vista di impegni televisivi e passa il testimone a Nicole Minetti, che invece dopo l'esperienza politica si butta nell'intimo. E infatti sarà la protagonista di una edizione limitata per l'azienda Fruscio.

foto Da video

E' un vero e proprio scambio d'intimità quello tra Melita e Nicole, entrambi sensualissime e procaci. L'azienda bresciana sa come valorizzare i suoi capi e così dopo aver fatto sfilare la provocante Toniolo si affida alla collaborazione della Minetti. Sulla pagina Facebook si legge che lo stile-Minetti sarà “fashion, fresco e sensuale allo stesso tempo, con uno sguardo ai colori ed ai moods degli anni ’80. Il lancio di questa capsule collection, che sarà nei negozi nei prossimi mesi, avverrà in contemporanea ad una campagna di web marketing che verrà svolta con strumenti e strategie inusuali per il mercato italiano”. Non resta che aspettare per vedere cosa accadrà.