Rihanna, Angelo per una sera

Esibizione hot per il Victoria's Secret Fashion Show a New York

8/11/2012

Serata spettacolare al Lexington Avenue Armory di Manhattan per la presentazione delle nuove creazioni di Victoria's Secret.Tra i sexy Angeli in passerella si sono esibiti per l'occasione anche Justin Bieber e Rihanna. La pop star, in lingerie, non solo ha incantato la platea con la sua voce, ma anche con le sue curve da capogiro. Sensuale, sicura di sé e armoniosa, è stata applaudita e coccolata dalle modelle sue fan.

foto Splash News



E' un evento imperdibile il Victoria's Secret Fashion Show. Bellezze del calibro di Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Jessica Hart e Doutzen Kroes, Erin Heatherton, Candice Swanepoel, Lindsay Ellington e Lily Aldridge hanno sfilato con indosso solo biancheria intima mettendo in mostra i loro fisici a dir poco perfetti.



Una festa con ospiti prestigiosi, proprio come la pop star Rihanna che per l'occasione ha prontamente adattato il suo look. Arrivata sul pink carpet con un top in raso nero e una gonna lunga, si è poi presentata al pubblico prima con un completo intimo in pizzo rosa, poi, per la seconda performance con una sottoveste lunga in raso nero con tanto di spacco laterale dal quale si intravedeva la guepiere.



Ma la chicca arriva direttamente dal suo Twitter dove posta una sua immagine decisamente audace. Con indosso solo la guepiere dell'esibizione e un sigaro in bocca posa maliziosa sul divano del suo camerino.