La Marcuzzi e Mezzaroma nuova coppia?

La solita bufala e Alessia commenta su Facebook

8/11/2012

"Stamattina ho scoperto un'altra notizia direi a dir poco scoppiettante...ahahahah. Secondo fonti attendibili, sarei fidanzata con Marco Mezzaroma...". Così cinguetta Alessia Marcuzzi su Facebook, tra l'ironico e l'infastidito. Da quando è di nuovo single le scommesse sui papabili nuovi fidanzati si sprecano e la bionda conduttrice comincia a stancarsi...

foto Splash News

"La fantasia è una facoltà della mente umana meravigliosa, ma la cazzata random la tollero solo quando mi si avvicina il Trio Medusa:-)))" continua Alessia quasi per darci un taglio. va bene inventarsi le notizie di sana pianta, ma quando è troppo è troppo. Si salvano solo i "professionisti" della bufala, come il Trio Medusa...



Che l'imprenditore romano Marco Mezzaroma, da poco separato dall'ex ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna, fosse in pole position nel toto fidanzati diffuso dai bookmaker inglesi, qualche giorno fa, la Marcuzzi lo aveva già appreso e commentato: "Invito alcuni siti web che diffondono notizie di toto scommesse sui miei possibili fidanzati ad occuparsi di cose più importanti che stanno succedendo nel nostro paese. Dopo averlo fatto, se vogliono per forza fare del puro gossip, sarebbero più credibili se dicessero che mi starei fidanzando con il Gabibbo". Una volta va bene, ma se "la bufala" si reitera allora Alessia si arrabbia. Per il momento ha altro a cui pensare, fresca di separazione, un nuovo fidanzato adesso sarebbe davvero prematuro.