Raffaella, niente più ricci, ora è liscia

La Fico posta autoscatti social dal "parrukkiere"

8/11/2012

Niente più ricci per Raffaella Fico, restano però i capricci... di gola. L'ex gieffina va dal "parrukkiere", come cinguetta lei stessa su Twitter ed esce con una testa nuova, liscia ed ondulata. Ma alla sfogliatella napoletana non resiste....

foto Twitter

Negli autoscatti social fa un'affettuosa linguaccia ai suoi followers e poi mostra il suo nuovo look. Adesso che sta per diventare mamma Raffaella si concede un bel po' più di coccole, estetiche e culinarie. Il nuovo look fa parte forse del suo nuovo ruolo di futura madre, fashion, glamour e un po' più seria.



Quindi via i ricci, che tanto fanno ribelle e maliziosa. Meglio i capelli lisci, ammorbiditi da dolci ondulazioni. La linguaccia però è di rigore per non diventare troppo seri. In quanto alle coccole culinarie, la bella showgirl sembra piuttosto golosa, almeno guardando gli scatti che posta di continuo, torte, sfogliatelle napoletane e carne alla brace...Adesso che sono in due bisogna mangiare di più!