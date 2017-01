Lady Gaga, topless a Rio de Janeiro

Sul balcone mostra lato B e dolci curve

8/11/2012

Quasi non ha fatto in tempo ad atterrare all'aeroporto di Rio de Janeiro per la sua prima tournée brasiliana che Lady Gaga si è immediatamente spogliata. Pizzicata sulla terrazza dell'hotel Fasano, ha esibito un topless coperto solo da una noce di cocco. Con indosso un paio di culotte è riuscita in pochi secondi a regalare un siparietto davvero hot mostrando anche il suo lato B. Sorridente, si è poi rivestita per salutare i fan appostati sotto l'albergo.

foto Splash News



Raggiunta la città carioca con il suo jet privato, la pop star si è poi servita di un elicottero per scendere direttamente sulla terrazza dell'hotel in cui soggiorna. Con un costume colore smeraldo si è prima rilassata in piscina circondata da amici e collaboratori mostrando un fisico dalle curve più dolci, ma sempre ben tonico. Poi vestita con indosso solo uno slip sgambato ha mostrato un sedere ben tornito sfoggiando un semi topless. A coprire il suo décolleté c'era una noce di cocco che ha successivamente forato per berne il latte.

A fine "esibizione", con un cartello ha ringraziato i fan che da sotto reclamavano la sua attenzione.



Ma Lady Gaga non è solo trasgressione. La pop star ha infatti donato 1 milione di dolari ai disagiati a causa dell'uragano Sandy.