Cecilia, la "first sister" caliente per For Men

La piccola Rodriguez si prende la sua rivincita

8/11/2012

E' nuda e posa sinuosa e sensuale. L'emancipazione di Cecilia Rodriguez parte da qui, dagli scatti super bollenti per il calendario 2013 di For Men, dove la sorellina di Belen posa più caliente che mai. Belen, dall'alto della sua nuova condizione di futura mamma disapprova, poi però ritratta: "D'istinto, le ho risposto di non permettersi di farlo. Poi ci ho ripensato e le ho detto 'Scusami, hai vent'anni, goditi la vita..."

foto For Men

E ha aggiunto: " Prendi i soldi, non ti posso certo giudicare io'". Cecilia non ci ha pensato due volte, ha fatto di testa sua e il risultato sono 12 scatti mozzafiato in cui la piccola di casa Rodriguez sfoggia le sue curve conturbanti dimostrando a tutti di essere all'altezza della sua celebre sorella. A cui del resto assomiglia moltissimo, specie senza veli. Stesse curve conturbanti, stessi tratti sudamenricani del volto, stesso seno, rifatto come ambedue hanno sempre ammesso. Cosa c'è di male in fondo? Belen ha posato nuda, e non solo, in più occasioni.



Adesso però per lei il ciclo si è concluso, un capitolo finito della sua vita, come spiega in un'intervista a Chi, perché è certa che non sopporterebbe se suo figlio la vedesse senza veli, al punto che i vecchi servizi di nudo di un passato abbastanza recente, che tanto hanno contribuito al suo successo, oggi le danno "fastidio". Cecilia però ha ancora tutto davanti a sé, carriera e fama e adesso che sua sorella è in stand by per un po', è il suo momento. Quello di prendersi la rivincita, con un calendario super hot, il miglior trampolino di lancio.