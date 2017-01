La Tommasi: ero sfinita, ora sto meglio

La showgirl è uscita dalla clinica

7/11/2012

E' uscita dalla clinica e si sta rimettendo in carreggiata. “Ho preso otto chili, ne avevo bisogno. Ero molto debilitata, la depressione non mi faceva mangiare. Ora sto recuperando le energie fisiche, ma ci vorranno ancora un paio di mesi”, Sara Tommasi si racconta al settimanale Oggi mentre cerca di uscire dalla malattia con l'aiuto dei parenti che la proteggono in una località umbra per evitare che qualcuno abusi ancora delle sue fragilità.

foto Da video

“Mi sono lasciata andare, ho perso il controllo. Non dormivo mai, non mangiavo per giorni, ero sfinita. Ora va meglio... Mi sono rimessa in carreggiata, il primo passo l'ho fatto – continua Sara – La molla è scattata quando mi sono resa conto che non riuscivo più a fare nulla”.



Sta preparando un libro in cui racconta tutta la sua verità e intanto si cura: “Faccio sport, mangio, mi voglio bene” confida.