Stramaccioni, supergiovane in centro

L'allenatore dell'Inter pizzicato in tuta mentre fa shopping a Milano

7/11/2012

Come José Mourinho, anche Andrea Stramaccioni, considerato il suo diretto erede sulla panchina neroazzurra, si mette comodo per fare shopping. Con un look da supergiovane (tuta grigia, scarpe da hip hop slacciate, piumino e occhiali da sole) è stato pizzicato a Milano, in pieno centro, mentre entrava e usciva dalle boutique più prestigiose. Al suo fianco la minutina moglie Dalila in gonna e stivaloni.

foto Tgcom24



La tuta come una divisa, anche quando non allena la “pazza” Inter. Così Strama, accompagnato dalla sua signora, si è concesso una giornata di relax per dedicarsi agli acquisti più raffinati. Un salto allo store della Pirelli e poi nella boutique di Moreschi dove ha acquistato alcune paia di scarpe della nuova collezione. Tre ore di intensa “attività” e tanti pacchetti da trasportare. Al suo fianco la sua signora che con un vestitino leopardato e una giacca corta dispensa sorrisi a tutti gli ammiratori e sostenitori del marito che si sono avvicinati per una foto, un autografo o semplicemente per congratularsi per l'ottimo risultato del derby d'Italia.