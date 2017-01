Ada Clooney: "George non si sposerà"

La sorella del divo hollywoodiano non gli somoglia proprio...

7/11/2012

Lui è uno degli uomini più sexy e desiderati del pianeta, icona di stile e star da red carpet, Mr. George Clooney. Lei non gli assomiglia per niente, né fisicamente, né nel look. Eppure è di famiglia e di lui dice: "George non si sposerà mai"... La riconoscete?

foto Chi

Si chiama Adelia Clooney Zeidler, Ada per la famiglia ed è la sorella maggiore del bel George. In quanto a look certo difficilmente supererebbe la prova red carpet, felpa e pantaloni extra large e ciabatte non proprio in stile hollywoodiano, come mostrano gli scatti di Chi. Fisicamente si è un po' lasciata andare senza preoccuparsi troppo di diete e curve. Tanto non vive ad Hollywood. Con George si sente regolarmente via mail, visto che sta di casa ancora ad Augusta nel Kentucky, dove anche il divo cinematografico è nato e cresciuto e dove torna di tanto in tanto per far visita ai genitori e a presentare le sue fidanzate. Stacy Keibler compresa.



Di lui Ada è la fan numero uno e parla con ammirazione e orgoglio: "Penso sia molto felice, ha ottenuto quello che voleva". Ma di matrimonio non parlate: "Se dovessi scommettere sulle sue nozze direi di no", aggiunge la sorella di George: "Nel suo lavoro deve essere sempre disponibile e per lui il concetto di matrimonio consiste nell'essere un buon marito, presente e concentrato sulla famiglia..". Lui non potrebbe e per la stessa ragione Ada crede che non avrà mai dei figli. "Dovrebbe sempre dividersi tra famiglia e lavoro e mio fratello non ritiene giusto centellinare il tempo e le sue attenzioni a scapito della famiglia". Con Stacy però intanto la love story va avanti... chissà che Ada non si stia sbagliando e che George non sorprenda tutti con una bella proposta di matrimonio!