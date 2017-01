Fico: nessun accordo sulle nozze

Raffaella: io e mario a un passo dal sì

7/11/2012

“Sposami, dimostra di amare davvero nostro figlio”. Raffaella Fico è stata scelta come madrina della fiera “E' sposa 2012” a Napoli e così ne approfitta per fare le prove in abito bianco. “Con Mario (Balotelli, ndr) eravamo a un passo dal sì l'estate scorsa... - confessa a Diva e Donna – Fra noi nessun accordo: mai preso né chiesto soldi! E dopo le nozze voglio la mia indipendenza”.

foto Diva e Donna

“Sono tradizionalista e credo che i figli debbano essere cresciuti insieme, hanno bisogno di un padre e di una madre: l'unione dei genitori è fondamentale per la creatura” continua la showgirl che aspetta un bambino dall'attaccante del Manchester City.



Il suo matrimonio se lo immagina nel modo più classico possibile: “In Chiesa, a Napoli. Cerimonia e poi tutti al ristorante... una festa con parenti e amici, il lancio del riso, le colombe che volano... un vestito bianco... le damigelle e tutto quanto. Mi piacerebbe qualcosa di intimo”.



Intanto pensa alla sua gravidanza e al bimbo che verrà: “Il parto è previsto a metà gennaio: ora mi sento bene. All'inizio è stata durissima: da sola contro gente che mi diceva di abortire. Pressioni e cattiverie...”. “Hanno scritto che io ho preso i soldi da Mario e che ci sono accordi fra noi: non esiste! Un figlio non si monetizza, non si comprano persone e sentimenti. Non ci sono mai stati accordi economici”.



Infine un commento sul suo pancione: “Negli ultimi giorni sto ingrassando a vista d'occhio. Mi concedo qualche sfizio in più, sto mangiando tante schifezze”.