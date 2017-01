Priscilla sfoggia un topless da urlo

La regina del porno a Miami Beach

7/11/2012

Un topless così non può "sfuggire" all'attenzione. Nemmeno a Miami. E Priscilla Salerno, procace e conturbante porno attrice salernitana, lo sa. Eccola in compagnia di un'amica sfoggiare il suo seno letteralmente scolpito, che sfida ogni legge di gravità passata e futura.

foto Splash News

Che ci sia l'abile zampino del bisturi è innegabile, il risultato è un décolleté scultoreo e fin troppo perfetto, che in alcuni momenti sembra addirittura finto. Per Priscilla un prezioso strumento del mestiere.



Perché l’ex barista di piazza Portanova, 60 film all’attivo, è una delle attrici più interessanti nel panorama dell’hard italiano d’autore. La Salerno (all’anagrafe conosciuta come Tina Ciaco), che vive a Verona insieme al suo compagno, ha un curriculum di tutto rispetto e per molti è lei la degna erede dell'icona del porno Milly D'Abbraccio. Miss Priscilla porta con onore questo titolo e sulla spiaggia di Miami è lei la regina del topless.