Emma: "Basta rancore, ora sto benissimo”

Nella vita della cantante nessun uomo misterioso

7/11/2012

Non c'è nessun uomo misterioso nella sua vita, perché Emma Marrone per ora sta bene così, da sola. E mentre il suo ex Stefano De Martino accompagna Belen a fare shopping premaman, la cantante confida a Chi: “Sono una persona fin troppo buona. Ho un cervello e un cuore: nonostante tutto quello che è successo, non posso non augurare a tutti e due il meglio. Davanti a una vita che nasce bisogna deporre ogni rancore”.

foto Chi



La fine della sua storia d'amore con il ballerino di Amici è stata dolorosa, soprattutto per il risvolto mediatico che ha avuto. Ma Emma ha saputo guardare avanti senza lasciarsi condizionare troppo dalle cattiverie gratuite, perché, come dice lei "I drammi veri della vita sono altri". E dopo aver vinto la sua battaglia contro il cancro sa bene di quel che sta parlando.



Ora la vita della Marrone è cambiata. Ha la sua famiglia in Salento che la sostiene, gli amici di sempre che la circondano e i suoi fan che le dimostrano affetto in ogni occasione. E poi ha una casa, a Roma, accogliente. "Mi piace dedicarmi alla mia casa. Adoro fare la spesa, cambiare le lenzuola ogni due o tre giorni, faccio e disfo cassetti e dispongo ogni cosa in ordine di colore. Sono una patita dei servizi di ceramica e di padelle antiaderenti. E m piace cucinare: faccio delle lasagne e una tartare di tonno da leccarsi i baffi", racconta Emma.



Carica di energia la cantante confida al settimanale: "Sto benissimo. E' come se tutto quello che mi è capitato fosse successo duecento anni fa. Finalmente sono serena".



Intanto sul suo Twitter posta la foto di un camino acceso: "Mi riscaldo la carne e il cuore con questo fuoco prima di incontrare quello vero.. Il vostro!EM", scrive dalle montagne di Morbegno, prima tappa del suo tour che partirà l'11 novembre.