Per Cremonini c'è la Dea dell'Atalanta

Il cantante beccato con Francesca Brambilla

6/11/2012

Tutti la conoscevano come la “Dea dell'Atalanta”, ora Francesca Brambilla fa parlare di sé per il suo flirt con Cesare Cremonini. Con lei il cantante ha passato la notte nella movida milanese subito dopo il concerto prima di ripartire per il tour. Lei è una bomba sexy dalle curve che fanno girare la testa e dai lunghi capelli biondi, che ha posato per numerose riviste e sfilato per diversi brand.

foto Twitter

Novella 2000 li ha pizzicati insieme a notte fonda mano nella mano. Francesca indossava una canotta aderente e scollata che metteva in risalto le sue curve, pantaloni e giubbino. Cremonini, che per la prima volta dopo Malika Ayane è stato beccato con una ragazza al suo fianco, ha cercato di nascondersi sotto un cappellino. Hanno girato tra ristoranti e locali tenendosi per mano e brindando a champagne.