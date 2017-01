Del Piero e moglie, star a Melbourne

Sonia, quando il look non rende giustizia

6/11/2012

Sfilata per le strade di Melbourne per Alex del Piero e la moglie Sonia Amoruso in occasione della Melbourne Cup. I due, da qualche mese di casa in Australia, si godono la giornata dispensando sorrisi ai presenti come delle vere star. Lui, in gessato blu tiene stretta la mano della moglie che, per l'evento, indossa un abito morbido dalle fantasie floreali con tanto di cappellino nero abbinato a vertiginosi sandali. Un look che le rende poco giustizia.

foto Splash News



Stanno insieme da sempre, hanno tre figli e non hanno mai dato scandalo. Quella di "Pinturicchio" è una famiglia felice e molto riservata che questa volta, però, non ha potuto esimersi dal partecipare come ospite alla famosa competizione di cavalli che richiama personaggi illustri da tutto il mondo.



Di casa a Sydney da settembre, per la nuova avventura calcistica di Alex, la coppia si sente a suo agio nella terra dei canguri. Amato dalla comunità italiana e non solo, Del Piero anche in questa occasione è stato coccolato dai suo fan. Sorridente e disponibile si lascia fotografare elegante nel suo abito blu, spezzato solo dal colore della cravatta che non a caso richiama il vestito della moglie.



Poco azzeccato è invece il lungo abito di Sonia, che avrebbe potuto osare di più visto che dall'ultima gravidanza è già tornata in ottima forma. Ed è un peccato che con quella mise poco si notino le sue dolci curve. Il cappellino nero in tulle è di discutibile gusto, se non altro perché è dello stesso colore dei suoi capelli, così come la borsa bianca... di cui si libera presto.