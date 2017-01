Son tutte sexy le donne del mondo...

Le tante classifiche che incoronano le più desiderate

6/11/2012

La più sexy del mondo secondo il magazine inglese FHM è Tulisa, giudice di X Factor, replica la rivista maschile Maxim, che incorona Bar Refaeli: è lei la più desiderata del pianeta. Non condivide Esquire che dà il titolo a Mila Kunis... Ma quante sono le più sexy del mondo?

foto Esquire

Ognuno dice la sua, le bellissime non si contano nemmeno e la scelta è sempre molto delicata. C'è persino chi pesca nell'immaginario collettivo e va a cercarle nel passato. L'ultima classifica in ordine cronologico, stilata dal tabloid inglese The Sun, ad esempio, premia infatti Ursula Andress, oggi 76enne, come Bond Girl più sexy del mondo in assoluto. Ma tra le "incoronate" come più hot del pianeta dai vari magazine c'è l'imbarazzo della scelta. Dt, magazine spagnolo, premia Irina Shayk, prima classificata, e mette Sara Carbonera e Adriana Lima al secondo e terzo posto. Nella top ten di Maxim, dopo Bar Refaeli, anche Olivia Wilde, Olivia Munn e Katy Perry.



Celebuzz pubblica invece la classifica dei corpi più hot del mondo e tra le prime dieci ecco comparire Jennifer Aniston, Halle Berry, Jessica Alba e al primo posto nientemeno che Kim Kardashian. Stando a People, autorevole rivista dello showbiz americano, la più sexy del mondo è invece Beyoncè, davanti a Sofia Vergara e Charlize Theron.



Secondo il magazine Stuff invece il primo, il secondo e il terzo posto spettano a Jessica Biel, Scarlett Johansson e Jessica Alba.

Katy Perry vince in Australia per FHM locale, sbaragliando l’agguerrita concorrenza di donne del calibro di Miranda Kerr, Megan Fox o Mila Kunis stessa. Insomma c'è davvero di che confondersi la mente e gli occhi.



All'appello però mancano quasi sempre le bellezze nostrane, penalizzate dallo spiccato nazionalismo delle classifiche, prevalentemente made in Usa o England. Eppure tra le italiane, da Monica Bellucci a Elisabetta Canalis, passando per Maria Grazia Cucinotta, di potenziali concorrenti ce ne sono molte. Voi chi preferite?