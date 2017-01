Cecilia, allenamento a luci rosse

Il palestra-time della Capriotti è hot

6/11/2012

“Baby io in palestra profumo di Chanel, chi puzza in palestra è perché non si lava”. E così cinguetta Cecilia Capriotti postando un'immagine supersexy in leggings neri e canottiera molto scollata, cappellino in testa e sguardo malizioso. E poi ancora compare un'immagine dei suoi glutei perfettamente tonici e sodi o ancora a cavalcioni del sacco da box e poi mentre ascolta la musica mostrando un décolleté esplosivo.

foto Twitter

Il palestra-time di Cecilia è al limite del proibito con immagini sensuali e intriganti che mostrano la bella showgirl alle prese con gli esercizi ma che evidenziano soprattutto il fisico perfetto stretto nei pantaloni aderenti e il seno florido che sguscia davanti all'obiettivo. Dalla canottiera nera a quella viola passando per quella stampata bianca e nera è tutto un tripudio di balconcini esplosivi. Il fondoschiena merita un premio.