La "buonanotte" di Canessa e Galanti

Pigiamone e pizzo nero, ecco cosa indossano per andare a letto

6/11/2012

“Appena scattata prima di dormire notte a Tutti belli e brutti” scrive Guendalina Canessa su Twitter prima di affidarsi a Morfeo. Con un pigiamone scollato che mette in evidenza il suo prosperoso décolleté saluta a tarda ora i suoi follower. Anche Claudia Galanti, con un “Insomnia … Jet lag …. I can’t sleep!” posta una sua immagine decisamente più conturbante. Un reggiseno in pizzo nero strizza le sue forme perfette. Da perderci il sonno.

foto Twitter



Entrambe stupende, glamour e frizzanti, Claudia e Guendalina, amano mettere in mostra la loro bellezza. Ma poi, ecco che nelle mura domestiche, si notano le differenze, soprattutto quando si infilano sotto le coperte. La Canessa, ancora single dopo la rottura con Daniele Interrante, opta per un pigiama morbido a salopette la cui scollatura generosa permette di ammirare le curve dei suoi seni. Nonostante la comoda mise non rinuncia alla sua femminilità.



Look notturno decisamente più “aggressivo” per la Galanti che nella sua notte insonne dopo il rientro dagli Stati Uniti, preferisce una sexy lingerie nera. Reggiseno con pizzo e vestaglietta in raso la rendono irresistibile. Il look giusto per tenere sveglio il suo compagno Arnauld Mimran, padre dei suoi due figli.