Canalis, Marcuzzi, chi si accoppia per prima?

Ecco la top ten delle single d'oro

6/11/2012

Belle, famose e sole. Il 2012 sta per chiudersi in "singletudine" per le 10 scapole d'oro dello showbiz italiano, da Elisabetta Canalis a Alessia Marcuzzi passando per Nina Moric, Aida Yespica, Emma Marrone e Nicole Minetti, chi sarà la prima a trovare un compagno?

foto Twitter

La numero uno delle single vip è sicuramente Elisabetta Canalis. L'ex velina e soprattutto ex di George Clooney, dopo la fine della sua favola d'amore hollywoodiana, ha cercato di sostituire il divo americano con vari bellimbusti made in Usa, ma gli esperimenti si sono rivelati fallimentari, ultimo quello con Steve-O, love story da poco terminata. Vita difficile però per i pretendenti italiani, la showgirl per ora sta di casa in America e corteggiarla non è un'operazione così semplice.



Come non lo sarà per chi è intenzionato a mettere gli occhi su Nicole Minetti, anche la sexy consigliera dimissionaria infatti è "emigrata" in America. Non resta che attendere il suo ritorno. Andrà meglio l'abbordaggio delle altre bellissime "cadute" in solitudine e restate in terra italiana.



L'ultima in ordine cronologico a non avere più un marito è Aida Yespica, che si è sposata e separata in tempi record. Il suo cuore resta legato a Matteo Ferrari, papà del piccolo Aaron, così dice lei, ma tentare non costa nulla. Anche la bionda signora del Grande Fratello, Alessia Marcuzi è tornata single da poco, con bimba a carico. Un osso duro, buona fortuna ai pretendenti.



"Disponibili" anche Nina Moric, ex di Corona, che però le resta attaccato e pare persino essersi riavvicinato a lei, e Emma Marrone, ex di Stefano De Martino, la quale, si mormora, sia nuovamente pronta a rioccupare il suo cuore con un nuovo amore. E ancora Melita Toniolo e Guendalina Canessa, ex gieffine "abbandonate" e offese in tempi non sospetti, Barbara Guerra e Silvia Abbate.



Sole, belle e desiderose di riaccoppiarsi. Chi sarà la prima a trovare un compagno, magari persino prima della fine del 2012?