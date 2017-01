Leonardo Di Caprio ha lasciato il suo Angelo

Fine della love story con Erin Heatherton

5/11/2012

Leonardo DiCaprio è di nuovo single. L'attore e la modella Erin Heatherton, nota come indossatrice dell'intimo Victoria's Secret, si sono lasciati, dopo nemmeno un anno dall'inizio della loro relazione. E il belloccio di Hollywood adesso è di nuovo sul mercato.

foto Kika Press

Collezionare relazioni con le donne più belle del pianeta, quasi tutte bellezze da passerella, in fondo, sembra essere l'hobby preferito dal bel Leonardo. Da Bar Rafaeli a Gisele Bundchen e poi Blake Lively e ora Erin Heatherton. Motivo della fine con Erin sono stati gli impegni di lavoro, "sono entrambi molto impegnati e hanno orari folli", ha detto una fonte a 'Us Weekly'. Di Caprio sta attualmente girando il nuovo film di Martin Scorsese, 'Il lupo di Wall Street' a New York, prima aveva trascorso gran parte del 2012 in Australia per 'Il grande Gatsby' poi a New Orleans, in Louisiana, per 'Django Unchained'. Un uomo esigente in fatto di donne. "Odio le donne pretenziose e pure quelle vendicative, come tutte le donne opportuniste", ha spiegato Di Caprio in un'intervista al New York Post.



"Quello che mi attrae in una ragazza è quello che attrae la maggior parte degli uomini: che ci sia qualcosa di genuino e autentico". Leonardo è quindi in cerca di una brava ragazza, una qualità che si ostina a cercare in una top model, considerando che proprio a inizio settimana è stato visto a una festa a New York insieme a un gruppo di modelle.