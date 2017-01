Elisabetta pedala... da sola

Pose acrobatiche per un fisico al top

5/11/2012

Il classico giro in bicicletta della domenica pomeriggio. Un'abitudine di molti che piace anche alla Canalis che, a Los Angeles, porta a spasso il suo cagnolino nel cestino: “My Piero loves biking”, commenta su Twitter. Infradito, pantaloncini in jeans stracciati e canottiera per arrivare direttamente in riva al mare. Elisabetta, di nuovo single, se la spassa alla grande e, con una posa acrobatica, si fa fotografare a gambe aperte seduta sul sellino.

foto Twitter



Sexy per la festa di Halloween appena passata e alla mano per una giornata in spiaggia con gli amici e il suo inseparabile amico a quattro zampe. Senza trucco, con pochi abiti addosso, Eli gioca in sella alla sua bici mostrando le sue doti ginniche, sicuramente frutto di tante ore di palestra. Gambe muscolose tenute tese evidenziano un fisico tonico e scolpito. Scapigliata e allegra si gode un bel “Sunday at the beach”, alla faccia di chi ha già aperto l'ombrello.