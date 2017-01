Veronica Ciardi, video pepato su Twitter

In bikini e lingerie per un filmato hot

5/11/2012

Ogni anno regala un video pepatissimo ai suoi fan e così eccola cinguettare poche ore fa il link del nuovo girato supersexy. Esce dall'acqua come una dea con un bikini bianco a fascia che lascia intravedere il seno florido e poi sdraiata sul divano coperta solo da biancheria intima in pizzo ultrasensuale. Ecco una stupefacente Veronica Ciardi...

foto Da video

A oltre due anni dalle performance hot nella Casa del Gf con l'amica Sarah Nile, Veronica si fa immortalare in pose conturbanti mentre esce dalla piscina davanti all'obiettivo del fotografo Stefano Bidini. Un backstage davvero bollente che mette in luce il fisico tutto curve della bella showgirl. Guardare per credere...