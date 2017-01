Rita, curve da ventenne

La Rusic in spiaggia a Miami sfoggia il suo corpo mozzafiato

5/11/2012

Per Rita Rusic è sempre estate e sulla spiaggia di Miami la splendida over 50 ha il suo quartier generale in ogni stagione. Eccola improvvisare uno strip e togliersi la maglia per restare in bikini verde e sfoggiare, come sempre, curve mozzafiato da ventenne...

foto Splash News

A 52 anni la produttrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non ha davvero nulla da invidiare a starlette e showgirl ben più giovani di lei. Chapeau! Niente cellulite, nemmeno nei punti critici sul lato B e dintorni e décolleté, magari non proprio naturale, da dieci e lode.



Rita si toglie la maglietta e resta in un bel bikini verde smeraldo per cominciare la sua sessione invernale di tintarella. Non c'è dubbio a Miami la signora Rusic ha proprio trovato l'America!