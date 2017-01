Boom di nascite vip nella "settimana dei Santi"

Fiocco rosa a sorpresa in casa Gregorini, Martina partorisce Ginevra

5/11/2012

Un vero boom di nascite vip nella “settimana dei Santi”. Prima tra tutte Martina Stella che il 30 ottobre ha dato alla luce Ginevra. Anche Alessia Fabiani, a distanza di quattro giorni, ha partorito i suoi due gemelli annunciando la lieta notizia su Twitter. Mentre Ginevra Elkann il 31 ottobre è diventata mamma bis del piccolo Pietro, e non ultimo, il Pallone d'Oro Lionel Messi, padre per la prima volta, ha annunciato il 2 novembre la nascita di Thiago.

foto Twitter

Si dicono "Felici ed emozionati" Martina e il compagno, l'hair stylist Gabriele Gregorini, conosciuto sul set di "Tutti pazzi per amore 3". La coppia ha festeggiato con qualche giorno d'anticipo la nascita della loro bambina, Ginevra, avvenuta in una clinica romana in zona Parioli. Un fiocco rosa che ha stupito non poco visto che qualche mese fa, sul settimanale A, proprio l'attrice de “L'ultimo bacio” aveva dichiarato di aspettare un maschietto il cui secondo nome sarebbe stato Leo.



Intanto sul suo social la Fabiani, compagna diel ristoratore romano Fabrizio Cherubini, scrive: "Una gioia mi pervade... Indescrivibile sensazione di pace..odore di purezza e di vita! Sono diventata mamma di due creaturine! Felicità". Dunque tanta emozione per l'attrice che dovrà destreggiarsi il doppio. Per ora non si conoscono i nomi dei bambini, ma siamo certi che presto anche quelli verranno alla luce.



"Oggi sono l'uomo più felice del mondo". Ha commentato così Messi, il fuoriclasse argentino, dopo aver assistito al parto della moglie Antonella Roccuzzo, avvenuto all'ospedale Usp Dexeus a Barcellona, il 2 novembre. Allenamento disertato per l'occasione.



Secondo fiocco azzurro invece per Ginevra Elkann. Madre e figlio, Pietro, stanno bene. Dopo Giacomo nato nel 2009 dall'unione con il marito Giovanni Gaetani dell'Aquila d'Aragona, si allarga la famiglia con un altro maschietto.