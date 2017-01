Gisele si rilassa a Miami, pancione al sole

La Bundchen al settimo mese è più bella che mai

5/11/2012

Bikini leopardato, il pancione in bella mostra e tintarella fuori stagione per la splendida modella brasiliana Gisele Bundchen, incinta del suo secondo figlio. A 32 anni la top delle top, tra le più pagate al mondo si rilassa a Miami con il marito, il giocatore di football Tom Brady. Al parto manca pochissimo e un po' di relax è quello che ci vuole...

foto Splash News

Mamma di Benjamin, due anni, Gisele è al settimo cielo per l'arrivo di questo secondo bebè e sfoggia una forma perfetta ormai a poco meno di due mesi dal parto. Se si esclude il pancione notevolmente levitato infatti la modella sembra più bella che mai, anche senza make up.



La maternità le dona davvero e la Bundchen non sembra per nulla preoccupata di non poter sfilare per un po' in passerella, né tanto meno per le forme arrotondate che "stonano" con il modello anoressico tipico delle top. Dopo il primo figlio Gisele è tornata alle sue curve sexy in men che non si dica e si suppone che succederà lo stesso anche questa volta. I vantaggi di nascere con un corpo perfetto come il suo e di avere a disposizione tutto il necessario per rimettersi in forma in tempi record.