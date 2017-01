Satta e Boateng, fiori d'arancio in arrivo

Melissa a Verissimo: "Presto mi sposo. Manca la data, ma c'è il pegno d'amore"

3/11/2012

"Non c'è ancora una data, ma c'è il pegno d'amore", così Melissa Satta, ospite di Verissimo, racconta della proposta di matrimonio che le ha fatto Kevin-Prince Boateng, anche se stenta a mostrare alle telecamere l'anello di fidanzamento. "Non si sa ancora quando, ma primo o poi succederà". La proposta arriva all'alba del loro primo anniversario. "Io - dice - vorrei rimanere teenager per sempre, mentre vedo gli anni che volano e questo mi spaventa".

"Adesso conviviamo, ma siamo tutti e due felici, certo ogni tanto battibecchiamo, come capita un po' a tutti", rivela Melissa nel salotto di Silvia Toffanin, ammettendo di sentire che il calciatore è la persona giusta per lei e per il suo futuro. Invece, in merito al look di Kevin, più volte criticato, Melissa non esita a dire: "Il suo modo di vestire è indice di personalità, a me piace molto e a lui non interessano le critiche".