Nicole, che fondoschiena a Miami!

La modella sfoggia un bikini rosso

2/11/2012

Modella super sexy ha sfilato per tutti i grandi marchi di moda, ha posato per le più famose riviste e ora sbarca a Miami mostrando le sue forme sensuali. Ecco Nicole Trunfio mentre prende il sole sulla spiaggia con un bikini rosso molto succinto. In vacanza con il fidanzato Gary Clark Jr, famoso musicista blues, la bella Nicole ha posato anche per Victoria's Secret e sa come ammaliare i suoi fan.

foto Splash News

Fisico mozzafiato, 26 anni, origini australiane, la Trunfio si è fatta conoscere per numerosi servizi fotografici in lingerie. A Miami sfodera un bikini minimal che mette in risalto le sue curve. Ad acchiappare l'attenzione dei flash è soprattutto la sua incantevole retrospettiva...