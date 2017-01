Pippa ha un nuovo fidanzato... banchiere

La sorellina di Kate sa fare bene i suoi "conti"... in amore

2/11/2012

E' ufficiale Pippa non è più single e con il nuovo fidanzato, James Matthews 37 anni, professione banchiere, sembra proprio divertirsi. Eccola all'uscita da un pub del centro di Londra, in rosso, sorridente e accompagnata dal bel pretendente e da un'amica.

foto Olycom

Da un banchiere all'altro, pare che Pippa abbia una predilezioni per i buoni e ricchi partiti. Anche Alex Loudon, il precedente fidanzato, ex giocatore di cricket, lavorava nel settore finanziario con la qualifica di broker. Sicuramente la bella sorellina della duchessa di Cambridge sa fare bene i suoi... conti e sceglie con oculatezza i suoi corteggiatori.



Un bel momento questo per Pippa, che oltre a promuovere il suo libro "Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friends” ha quindi anche ritrovato l'amore. I due sono stati già visti insieme più volte in atteggiamenti molto intimi, niente baci né abbracci però, Pippa sta molto attenta a non fare passi falsi. Impeccabile nel suo bon ton e nella sua compostezza la sorellina di Kate non vuole destare clamore, a corte gli scandali ultimamente sono stati particolarmente rumorosi. Lei, anche se non possiede titoli, è come se facesse ormai parte della famiglia reale... Basso profilo quindi e niente provocazioni. Una vera gentildonna.