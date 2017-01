Yespica, retroscena di un addio

La fine del matrimonio con Leo in un sms

2/11/2012

Altro che telenovela. Qui gli ingredienti per alzare l'audience ci sono tutti e a svelare i retroscena del fallimento delle nozze lampo tra Aida Yespica e Leo Gonzales è Novella 2000. Pare che la modella sia stata lasciata con un lapidario sms “Aida, è finita” dopo il rifiuto da parte sua di interrompere le vacanze per seguire il marito che correva in ospedale dal figlio a causa di un incidente. Ma si vocifera che ci sia di mezzo un tradimento.

Una settimana fa eravamo rimasti ad Aida che passeggiava per il centro di Milano con il piccolo Aaron e la sorella Ney. Per lei il futuro si chiama Italia e non più Inghilterra. Sì, perché le nozze celebrate a inizio luglio sono solo un felice ricordo visto che la Yespica, dopo l'estate, è stata lasciata su due piedi dal ricco avvocato Gonzales.



Lei in vacanza con gli amici tra Ibizia e Formentera, non ha voluto seguire il marito in un momento della sua vita tanto delicato. L'uomo ha infatti interrotto bruscamente le sue ferie dopo essere stato avvisato che il figlio (avuto da un'altra relazione) rischiava di perdere un arto a causa di un incidente in motorino avvenuto a Saint Tropez. Il volo a Miami per portarlo dagli specialisti, la tensione e la preoccupazione legittima per il ragazzo, hanno tenuto lontano la coppia per circa un mesetto. Tempo necessario per portare l'avvocato a riflettere sulla sua relazione, evidentemente non così solida. Lui si trasforma: diventa distante, freddo e si chiude, ma il rapporto va avanti. Solo quando lei ritira il figlio dall'asilo milanese per iscriverlo in una scuola londinese riceve l'amara notizia.



Persone vicino alla coppia, ex, per l'esattezza, dicono che a incidere sulla decisione di Gonzales ci sia anche un presunto tradimento della Yespica mentre vivevano la loro relazione a distanza. Ma Leo non rilascia dichiarazioni e Aida tiene la bocca cucita.



Intanto sul suo Twitter compaiono autoscatti molto provocanti: una con indosso un reggiseno verde in pizzo, una mentre mostra gli addominali in palestra e una travestita per Halloween.



Resta il fatto che la modella non ha comunque perso il sorriso. Forse merito dell'assegno di 800 mila dollari che Gonzales intestò alla neo moglie dopo un mano fortunata alla roulette a Las Vegas?