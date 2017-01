Sharon, bella e spettinata

Dopo il parrucchiere con i capelli bagnati

2/11/2012

Bionda, capelli raccolti in uno chignon spettinato, occhiali da sole, maglia azzurra, leggings neri, anfibi ai piedi. Sembra una ragazzina quella che passeggia per le vie di West Hollywood diretta dal parrucchiere. E' un'attrice molto sexy, dal fisico sempre al top e dalle movenze estremamente sensuali. Eppure quando esce dal negozio dell'hair stylist con i capelli bagnati e gocciolanti non pare più la stessa... L'avete riconosciuta? E' Sharon Stone.

foto Splash News

L'attrice va di fretta verso l'automobile con la borsa, raffigurante il volto di Obama, a tracolla. Per la troppo premurosa non ha aspettato che le asciugassero i capelli lunghi e biondi con il phon, ma è scappata via subito dopo il lavaggio. I capelli tirati indietro fanno un brutto effetto: l'attaccatura biondissima pare quasi bianca, le rughe del viso risaltano impietose. Era così bella con i capelli spettinati e raccolti velocemente sulla testa e svolazzanti. Già perché Sharon informale e sportiva pare molto più giovane e affascinante di quando sfoggia look ricercati e studiati.