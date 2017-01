Clerici, spunta il sexy tanga blu

Antonella in forma per le vie di Roma con Maelle e senza Eddy

2/11/2012

Antonella Clerici, Maelle e il cane Oliver. Da qualche tempo a questa parte sembra che il quadretto familiare si completi così. Di Eddy neanche l'ombra. Pizzicata da Visto nel centro di Roma, è sorridente e gioiosa con la sua bambina e il labrador che, non riuscendo a salire sul Suv viene preso in braccio dalla conduttrice. Una flessione di troppo ed ecco che la Clerici mette in mostra un tanga blu veramente sexy.

foto Visto



Piace Antonella, per la sua simpatia, spontaneità e fisicità. Amorevole con la sua bambina, premurosa con il cane e sempre solare, anche quando il peso della notorietà si fa sentire. Non è ufficiale infatti che tra lei e il padre di Maelle la rottura sia definitiva, ma è anche vero che è sempre più difficile vedere i due insieme. A quanto pare le loro strade si sono divise e non solo professionalmente.



Qualcuno ha sussurrato che Antonella abbia una relazione con il collega Massimiliano Pani, lui che è felicemente sposato, mentre Eddy fa la "bella vita" tra Roma e Bruxelles dove vive la sua famiglia.



Quale sia la verità non si sa, ma sappiamo che la Clerici vicino alla sua bambina si illumina. Vive per lei, per farla stare sempre bene e per donarle quella gioia che ogni madre vuole leggere negli occhi del propri figli. Così, a spasso insieme, madre e figlia, si godono un bel pomeriggio romano. Antonella con un paio di jeans aderenti, stivali neri fino al ginocchio e giacca corta, ha una silhouette invidiabile. E anche quel tanga con tanto di “occhiello” completa quella mise sexy e sbarazzina che tanto le dona.