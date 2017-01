Halloween piccante per le star italiane

Dalla Canalis alla Galanti travestimenti sexy

2/11/2012

Canalis in calze a rete e divisa super sexy, Dilettuso in versione femme fatale, Galanti lolita flamenca e poi ancora Yespica, Ponce... le star nostrane si sono scatenate nella notte di Halloween trasformandosi all'insegna del travestimento hot. Ma oltreoceano hanno osato ancora di più...

foto Twitter

Su Twitter fioccano scatti della notte di Halloween. Elisabetta Canalis posa in divisa, calze a rete e cappello d'"ordinanza" accanto ad un'amica in mini abitino multicolor. L'ex velina si trasforma in una sensualissima agente puntando sul fascino erotico del travestimento e l'effetto è garantito. Bollente anche il travestimento di Rosy Dilettuso, femme fatale total black, calze autoreggenti, mascherina da gatta e sigaretta con bocchino in mano. Claudia Galanti è una gitana spagnola ammiccante e sensuale mentre Silvia Abbate preferisce postare lo scatto di una zucca su un mobile e dietro un poster che la ritrae in sexy lingerie, presumibilmente senza slip, ma con le intimità coperte da un mazzo di fiori: "Buon Halloween a tutti...". Lola Ponce si traveste da Edward Mani di Forbici al femminile, Aida Yepsica è Wonder Woman versione super hot, mentre più giocherellone e "horror" sono Federica Panicucci, che si fa fotografare con un ragno in testa e Fiammetta Cicogna, con il sangue che le cola dalla bocca e un cartello che dice: "Barbie, oggi ho giocato troppo sono stanca morta...".



Oltreoceano le celebrities osano ancora di più e da Kim Kardashian a Paris Hilton è un tripudio di travestimenti piccanti e ammiccanti. La Hilton ne sfoggia più d'uno e festeggia per tre giorni di seguito, la Kardashian è una Cat Woman dalle forme conturbanti, Gisele Bundchen un'affascinante Cleopatra, Vanessa Hudgens è una sexy vampira, Jenny McCarthy una gattina dalle curve mozzafiato. E poi ci sono anche Miley Cyrus, Lady Gaga e Rihanna... Halloween non è mai stato così hot.