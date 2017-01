Michelle, voglia di un nuovo bebè

La Hunziker presto di nuovo mamma, ma non prima di marzo

31/10/2012

Tutte queste nuove pancione, da quella di Belen a quella della Fico, passando da Carolina Marcialis e Lola Ponce, hanno fatto venire voglia anche a Michelle Hunziker di diventare mamma di nuovo. Ma l'appuntamento è nel 2013, non prima di marzo, come si legge su Vanity Fair. La bionda showgirl, attrice e conduttrice fino ad allora sarà impegnatissima con la sua tournée teatrale.

foto Splash News

Insomma un periodo serratissimo di lavoro e non c'è tempo per fare un figlio adesso. Ma l'intenzione c'è ed è condivisa. Da Tomaso Trussardi, suo compagno ormai da un anno, da mamma Ineke, e soprattutto da Aurora, la figlia avuta da Eros Ramazzotti, che approva con entusiasmo, pare, l'arrivo di un terzo fratellino o sorellina che sia, dopo quella ricevuta in dona da papà Eros e dalla sua nuova compagna Marika Pellegrinelli.



Per Michelle Tomaso è "l'uomo giusto per fare un figlio". Lo aveva detto lei stessa un po' di mesi fa e lo conferma a distanza di un po' di tempo, segno che la sua relazione con il compagno va ancora a gonfie vele e che forse è proprio tempo di mettere su famiglia. Una nuova famiglia.