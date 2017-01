Thyago e Tittocchia, passione per strada

Baci infuocati per la coppia a Milano

31/10/2012

E' ancora fresca la storia d'amore tra l'ex naufrago Thyago Alves e l'attrice Emanuela Tittocchia, ma promette già bene. Pizzicati da Diva e Donna in un bar milanese in atteggiamenti inequivocabili, sembrano molto in confidenza: lui le accarezza i capelli, mentre la mano di lei sfiora il viso del modello. E poi il bacio appassionato. Di quattordici anni più grande, la Tittocchia ammette: "L'età non è un problema".

foto Diva e Donna



Camminano nel centro di Milano in una giornata autunnale Emanuela e Thyago. Lui le mette il braccio sulla spalla e la guarda sorridendo, lei tiene il capo chino e copre il suo viso con dei grandi occhialoni, quasi a volersi nascondere. Poi, in mezzo alla strada cedono alla passione e lei si ammorbidisce lasciandosi abbracciare. "E' stupendo, ha occhi meravigliosi, ma soprattutto - conferma l'attrice di Centovetrine - è un gentiluomo ed è educatissimo".



Corteggiato sull'Isola dei Famosi da Raffaella Fico e ammirato da Alba Parietti nella stessa occasione, Alves ha dimostrato di essere un ragazzo serio e riservato tant'è che Emanuela fatica a raccontare della loro storia temendo di urtare la sensibilità del compagno. Ma ad ora sappiamo che "è molto gentile e mi piace molto". Il resto si vedrà.