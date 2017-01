Melissa, strega ma solo per shopping

Poncho oversize e cappello a tesa larga

31/10/2012

Melissa Satta in versione “streghetta” per le vie del centro di Milano con un'amica. Non si tratta di Halloween ma del look scelto dalla ex velina per lo shopping invernale. Ampio poncho verde, leggings neri, sneakers borchiate e cappello in testa, la fidanzata di Kevin Prince Boateng si fa accompagnare da un'amica in un boutique di via Montenapoleone per acquistare un paio di stivali griffatissimi e dal tacco vertiginoso.

foto Olycom

Il freddo non ha colto impreparata la bella Satta che ha sfoderato subito una bella mantella che la copre ampiamente, ma calza ancora scarpette leggere e così eccola correre in un negozio di scarpe per rifarsi il guardaroba. Il cappello a tesa larga nero le dà quell'aria da streghetta affascinante e così tutti i flash scattano per lei. Di Boateng ancora nessuna traccia, ma come aveva precisato la ex velina qualche giorno fa non è colpa sua se lui non gioca benissimo in questo periodo: “Sono una fidanzata normale, e lui si riprenderà presto”.