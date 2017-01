Anticipo d'inverno per Giulia e Alessia

Le due veline sotto la neve

31/10/2012

Inverno pieno per le nuove veline di Striscia. "Neve, neve, neve", cinguetta Alessia Reato, la mora, postando uno scatto di lei e Giulia Calcaterra in posa sotto un'abbondante nevicata. Replica l'amica bionda con una foto della stessa serie "innevata": "Sulla neve!!! Che freddooo!!!".

foto Twitter

La stagione fredda non spaventa le due bellezze del bancone di Striscia, che in tenuta invernale non si sono fatte sfuggire le prime inaspettate nevicate. Il look non è proprio quello a cui i loro fans sono abituati, ma anche abbondantemente vestite Giulia e Alessia sono ugualmente radiose. In giacca a vento, leggings, cappellini di lana e sciarpone le due veline si tengono per mano e sorridono felici.



Poi ecco altri scatti dal dietro le quinte della loro vita pubblica. Giulia e Alessia mentre fanno la linguaccia la computer, Alessia a tavola, Giulia in un mini abito da sera, presumibilmente a casa prima di uscire. Scorci intimi di due ragazze normali, da condividere con i fans perché la vita delle veline continua anche dopo il Tg.