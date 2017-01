Belen "adatta" il guardaroba

Con Stefano i baci si sprecano

31/10/2012

Acquisti "large" per Belen che, superato il terzo mese di gravidanza deve fare i conti con le sue dolci rotondità. In un negozio in centro, tenuta sotto stretta sorveglianza dal compagno Stefano, è alla ricerca di gonne e maglioncini di qualche taglia più grande, ma sempre sexy per non rinunciare alla sua innata sensualità. Tra una prova e l'altra la showgirl non perde occasione per baciare De Martino.

foto Olycom



Passate le classiche nausee, tipiche dei primi mesi di gravidanza, la Rodriguez ha ripreso in mano la sua routine. Lavoro, passeggiate e shopping. In una boutique si rinnova così il guardaroba. Sì perché ora deve per forza di cosa abbandonare la sua taglia per una più comoda.



Del resto quelle forme arrotondate non sono più da nascondere. Anzi. Attratta dalle gonne si sofferma a guardarne una corta con spacco che sembra piacere anche a uno scapigliato Stefano. Poi con la commessa guarda dei golf, giacche e cappelli e si ammira allo specchio.



Rossetto acceso e capelli mossi legati appena le donano davvero e di profilo si intravede un seno decisamente lievitato.



Con i suoi jeans attillati e la maglia lunga abbinata ad una giacchetta fiorata ad altezza vita esce soddisfatta dal negozio proteggendo con naturalezza il suo pancino tanto desiderato.