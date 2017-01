Nicole Minetti va in America

"Sogno un calendario e un giocatore di baseball"

30/10/2012

Sul futuro non scommette però le piacerebbe "incontrare un giocatore di baseball, fare magari un calendario...". Intanto se ne va. Nicole Minetti lascia il Pirellone e anche l'Italia. La sexy consigliera Pdl si trasferisce per un po' di tempo negli States e in un'intervista a Chi confessa di voler "staccare dal fango" e alle prossime elezioni voterà Silvio Berlusconi.

foto Olycom

"Un capitolo della mia vita che si chiude, ma non mi abbatto. E niente lacrime, i dolori, quelli veri, sono altri". Così la bella Nicole, fresca di dimissioni dalla Regione Lombardia, si accomiata dalla politica e dall'Italia. L'ex esponente Pdl, partita per gli Stati Uniti, dove ha detto di volersi trasferire per un po' di tempo, fa un bilancio degli ultimi mesi, tra pubblico e privato, in un'intervista a "Chi"."



La politica rimane nel mio cuore", dice la Minetti, promettendo che alle prossime elezioni voterà per Silvio Berlusconi, ma confessando di aver sempre coltivato il cosiddetto "sogno americano". Una volta in America si vedrà. Le piacerebbe però incontrare "un bellissimo uomo di due metri, che gioca a baseball e che riesca a conquistarmi", o "diventare la first lady americana". Per adesso, comunque vada, intende "staccare dal fango che nell'ultimo anno hanno tirato a me e alla mia famiglia in Italia". Sul futuro non scommette l'ex consigliere regionale, ma non esclude di "sposarsi e avere tanti bimbi". Ma anche, e "se ne valesse la pena", di fare un calendario: "Perché' no?", ha spiegato, "l'ho già detto: nasco tonda, e morirò tonda".