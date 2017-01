La Caracciolo si prepara per il "sì"

Costy in abito bianco fa prove di nozze

30/10/2012

Angelica, con i capelli raccolti e in abito bianco tutto veli, Costanza Caracciolo cinguetta felice su Twitter: "Allora cm vi sembro da sposina???". Prove di matrimonio per l'ex velina, 22 anni, fidanzata da tempo con Alessandro Fogacci... Ma solo per pubblicità.

foto Twitter

La bionda Costy infatti è solo la testimonial della collezione Romantic Flowers 2013 di Claudio Di Mari, giovane stilista e designer siciliano. La Caracciolo posa in un bianco abito monospalla con strascico e corpetto con fiori in rilievo. Bellissima e glamour, anche mentre si prepara nel backstage, come mostrano gli scatti che lo stesso Di Mari pubblica sul suo profilo social.



Alle sue nozze però Costy per ora non ci pensa e rispondendo ai complimenti dei suoi followers, che l'ammirano in questa inedita versione nuziale scrive: "Grazie a tutti x i complimenti pero’ sn ancora troppo piccola x pensare al matrimonio, nonostante l’amore che ci unisce!♥ notte a tutti!". A soli 22 anni in effetti l'ex velina ha ancora un po' di tempo davanti per pensare al fatidico sì, anche se la sua love story con Fogacci va a gonfie vele. Meglio godersela ancora un po', prima di pronunciare affermazioni troppo impegnative!!