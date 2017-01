Antonella e Aldo, intimità social!

Ecco le foto in lingerie a letto

30/10/2012

“Amore” cinguetta Antonella Mosetti postando delle foto intime che la ritraggono con il fidanzato Aldo Montano. Da quando è sbarcata su Twitter l'ex di Non è la Rai rende partecipi i suoi fan dei suoi aperitivi, pranzetti, cene casalinghe o al ristorante e soprattutto del suo amore per il suo schermidore. E tra una foto e l'altra eccone alcune particolarmente hot: lei in lingerie stesa sul suo Aldo.

foto Twitter

Montano è nudo nascosto sotto le lenzuola, Antonella indossa biancheria intima nera in pizzo, molto sexy. Le spalline del reggiseno scendono, la culotte copre il fondoschiena della bella Mosetti. Ma il suo fidanzato l'acchiappa...