Facchinetti cambia sesso... su Facebook

La Marcuzzi bacchetta chi scommette sul suo prossimo fidanzato

30/10/2012

Mentre Alessia Marcuzzi ironizza sui gossip che le attribuiscono fidanzati per toto scommesse e suggerisce un suo flirt con il Gabibbo, Francesco Facchinetti sembra essere entrato in crisi di identità sessuale e travestito da donna chiede su Facebook: "Chi si vuole fidanzare con me?".

foto Facebook

Tornato single dopo la fine improvvisa e inaspettata della sua relazione con la Marcuzzi, Facchinetti "gioca" con i suoi fans proponendosi in veste femminile anche in un altro scatto, parrucca bionda e reggiseno in pelle: "Quanto sono bella da 1 a 10:-)?". Disperato per la separazione non sembra proprio, tutt'altro. Il dj si prende in giro e pare aver trovato una soluzione alla singletudine: cambiare sesso e cercare un uomo al posto di un'altra donna.



Dal canto suo nemmeno Alessia sembra particolarmente affranta dalla fine della sua love story e ironizza sui gossip che i bookmaker inglesi hanno diffuso attraverso un vero e proprio toto fidanzato attribuendole papabili single da accalappiare. In pole position c'è l'imprenditore romano Marco Mezzaroma, da poco separato dall'ex ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna e poi Cesare Cremonini, di cui Alessia è fan da tempo e il fascinoso Fabio Troiano, attore di Ris Roma 3, infine l'ex compagno Simone Inzaghi, visti i buoni rapporti che i due hanno mantenuto. La Marcuzzi bacchetta con ironia chi fa illazioni amorose sul suo conto dalla sua pagina Facebook: "Invito alcuni siti web che diffondono notizie di toto scommesse sui miei possibili fidanzati ad occuparsi di cose più importanti che stanno succedendo nel nostro paese. Dopo averlo fatto, se vogliono per forza fare del puro gossip, sarebbero più credibili se dicessero che mi starei fidanzando con il Gabibbo".