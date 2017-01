Belen sulle spalle di Stefano

Coccole e tenerezze in strada a Milano

30/10/2012

Vanno a visitare una clinica naturopata a Milano, mano nella mano, in versione casual. Poi si scambiano baci, tenerezze, coccole e lui la prende sulle spalle e l'accompagna a casa. Come due ragazzini felici e innamorati Belen e Stefano si fanno pizzicare le vie della città . Lei indossa pantaloni, scarpe basse e maglione oversize a nascondere le forme appena arrotondate della gravidanza. Lui informale e serioso con gli occhiali e la barba incolta.

foto Olycom

In tv indossa abiti eleganti aderenti, corti e chic, scarpe dal tacco altissimo e tanto trucco, ma nella vita di tutti i giorni la Rodriguez preferisce un look più informale, le scarpe basse, i jeans e i maglioni. Cammina con lo sguardo perso nei suoi pensieri e non perde occasione per farsi coccolare dal suo ballerino che le tiene la mano stretta. Anzi, quando lei avverte un po' di stanchezza lui da bravo cavaliere si offre di portarla sulle spalle...