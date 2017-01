Da Aida a Cecilia, che visioni hot!

Balconcini hot e scollature vertiginose su Twitter

30/10/2012

Non si arresta la mani dell'autoscatto vip su Twitter, ma con l'arrivo dei primi freddi scatta la voglia dell'immagine bollente e così le belle si fotografano davanti allo specchio con scollature procaci e visioni interessanti. E' il caso di Aida Yespica che dopo essere tornata single si mostra con un abitino multicolor dallo scollo esageratamente sexy. E che dire dell'amica Cecilia Capriotti in reggiseno rosso? Ma non solo...

foto Twitter

Elena Santarelli si fa fotografare con l'amica Federica Ridolfi, ex gnagna di Quelli che il calcio edizione Ventura e moglie del calciatore Giannichedda, da sempre considerata uno dei “balconcini” più interessanti della tv. Nello scatto social tornano alla memoria facilmente le sue apparizioni sul piccolo schermo con ampie vedute del décolleté.



E poi sui profili social compaiono i balconcini con vista di Selvaggia Lucarelli, Federica Nargi, Rosy Diulettuso, Alena Seredova e Roberta Giarrusso.