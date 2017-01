Pippa, flirt con un banchiere

La Middleton è pronta a dimenticare il suo ex Alex Loudon

29/10/2012

Voci sempre più insistenti mettono fine al lungo periodo di solitudine di Pippa. Pare infatti che la Middleton stia frequentando il facoltoso banchiere James Matthews, fratello di Spencer, stella nel reality show Made in Chelsea. I due sono stati pizzicati di recente in un ristorante londinese in perfetta sintonia. Di fronte a una buona bottiglia di vino pare abbiano apertamente flirtato fino a tardi.

foto Splash News



Lui ha trentasette anni e lei 8 di meno. Ma si sa, in amore l'età non conta. Conta il fatto che Pippa, autrice del suo primo libro “Celebrate” sia riuscita a lasciare alle spalle la sua precedente relazione con Alex Loudon, guarda caso, anche lui banchiere. Ma ovviamente si tratta di una pura coincidenza.



Stando però al Sunday Mirror, James e Pippa si sono già incontrati altre volte nel corso di questo mese. Anche una cena al centro tennis della Regina Club di West London non è, infatti, passata inosservata.